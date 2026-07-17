Панин: сказал Шипачёву: «Вадик, приезжай, будешь получать удовольствие от хоккея»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о переходе форварда Вадима Шипачёва в уфимскую команду.

– Как активно следите за трансферными новостями «Салавата Юлаева»?

– Настолько, насколько это позволяет сделать новостной фонд и трансферная политика «Салавата». В общем и целом — слежу.

– Вадима Шипачёва уже поприветствовали?

– Конечно. Мы с ним много общались, он вообще мне звонил до перехода, спрашивал про клуб, инфраструктуру, город, тренировки – многим интересовался. С Вадиком мы на связи.

– Вы что ему ответили?

– Сказал ему: «Вадик, приезжай, будешь получать удовольствие от хоккея», — цитирует Панина «БИЗНЕС Online».