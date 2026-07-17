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Панин: сказал Шипачёву: «Вадик, приезжай, будешь получать удовольствие от хоккея»

Панин: сказал Шипачёву: «Вадик, приезжай, будешь получать удовольствие от хоккея»
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Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о переходе форварда Вадима Шипачёва в уфимскую команду.

– Как активно следите за трансферными новостями «Салавата Юлаева»?
– Настолько, насколько это позволяет сделать новостной фонд и трансферная политика «Салавата». В общем и целом — слежу.

– Вадима Шипачёва уже поприветствовали?
– Конечно. Мы с ним много общались, он вообще мне звонил до перехода, спрашивал про клуб, инфраструктуру, город, тренировки – многим интересовался. С Вадиком мы на связи.

– Вы что ему ответили?
– Сказал ему: «Вадик, приезжай, будешь получать удовольствие от хоккея», — цитирует Панина «БИЗНЕС Online».

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