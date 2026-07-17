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КХЛ представила предсезонную подготовку «Динамо», «Ак Барса», «Металлурга» и «Салавата»

КХЛ представила предсезонную подготовку «Динамо», «Ак Барса», «Металлурга» и «Салавата»
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Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила предсезонную подготовку минского и московского «Динамо», «Ак Барса», «Металлурга» и «Салавата Юлаева».

«Ак Барс»

30-31 июля – медосмотр;
6 августа – «Нефтяник» — «Ак Барс» в Альметьевске;
14 августа – «Ак Барс» — «Нефтехимик» в Казани;
20 августа – «Динамо» — «Ак Барс» в Москве;
27-30 августа – участие в Кубке мэра Москвы.

«Динамо» Минск

15 июля – старт УТС для игроков с двусторонними контрактами;
1 августа – старт УТС для игроков с односторонними контрактами;
13-17 августа – участие в предсезонном турнире в Минске, на групповом этапе матчи с «Шанхайскими Драконами» и «Металлургом»;
27-30 августа – участие в Кубке мэра Москвы.

«Динамо» Москва

1-13 августа – учебно-тренировочный сбор на Бору;
14 августа – «Торпедо» — «Динамо» в Нижнем Новгороде;
20 августа – «Динамо» — «Ак Барс» в Москве;
24 августа – ЦСКА – «Динамо»;
27-30 августа – участие в Кубке мэра Москвы.

«Металлург»

15-29 июля – лагерь развития;
1-7 августа – сборы в Магнитогорске;
8-16 августа – сборы в Минске;
18-24 августа – сборы в Магнитогорске;
25-29 августа – участие в мемориале Ромазана.

«Салават Юлаев»

1-16 августа – тренировочный сбор;
17-20 августа – участие в Фонбет Кубке Республики Башкортостан;
21-24 августа – тренировочный сбор;
25-29 августа – участие в мемориале Ромазана.

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