КХЛ представила предсезонную подготовку «Динамо», «Ак Барса», «Металлурга» и «Салавата»

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила предсезонную подготовку минского и московского «Динамо», «Ак Барса», «Металлурга» и «Салавата Юлаева».
«Ак Барс»
30-31 июля – медосмотр;
6 августа – «Нефтяник» — «Ак Барс» в Альметьевске;
14 августа – «Ак Барс» — «Нефтехимик» в Казани;
20 августа – «Динамо» — «Ак Барс» в Москве;
27-30 августа – участие в Кубке мэра Москвы.
«Динамо» Минск
15 июля – старт УТС для игроков с двусторонними контрактами;
1 августа – старт УТС для игроков с односторонними контрактами;
13-17 августа – участие в предсезонном турнире в Минске, на групповом этапе матчи с «Шанхайскими Драконами» и «Металлургом»;
27-30 августа – участие в Кубке мэра Москвы.
«Динамо» Москва
1-13 августа – учебно-тренировочный сбор на Бору;
14 августа – «Торпедо» — «Динамо» в Нижнем Новгороде;
20 августа – «Динамо» — «Ак Барс» в Москве;
24 августа – ЦСКА – «Динамо»;
27-30 августа – участие в Кубке мэра Москвы.
«Металлург»
15-29 июля – лагерь развития;
1-7 августа – сборы в Магнитогорске;
8-16 августа – сборы в Минске;
18-24 августа – сборы в Магнитогорске;
25-29 августа – участие в мемориале Ромазана.
«Салават Юлаев»
1-16 августа – тренировочный сбор;
17-20 августа – участие в Фонбет Кубке Республики Башкортостан;
21-24 августа – тренировочный сбор;
25-29 августа – участие в мемориале Ромазана.