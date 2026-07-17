КХЛ представила предсезонную подготовку «Динамо», «Ак Барса», «Металлурга» и «Салавата»

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила предсезонную подготовку минского и московского «Динамо», «Ак Барса», «Металлурга» и «Салавата Юлаева».

«Ак Барс»

30-31 июля – медосмотр;

6 августа – «Нефтяник» — «Ак Барс» в Альметьевске;

14 августа – «Ак Барс» — «Нефтехимик» в Казани;

20 августа – «Динамо» — «Ак Барс» в Москве;

27-30 августа – участие в Кубке мэра Москвы.

«Динамо» Минск

15 июля – старт УТС для игроков с двусторонними контрактами;

1 августа – старт УТС для игроков с односторонними контрактами;

13-17 августа – участие в предсезонном турнире в Минске, на групповом этапе матчи с «Шанхайскими Драконами» и «Металлургом»;

27-30 августа – участие в Кубке мэра Москвы.

«Динамо» Москва

1-13 августа – учебно-тренировочный сбор на Бору;

14 августа – «Торпедо» — «Динамо» в Нижнем Новгороде;

20 августа – «Динамо» — «Ак Барс» в Москве;

24 августа – ЦСКА – «Динамо»;

27-30 августа – участие в Кубке мэра Москвы.

«Металлург»

15-29 июля – лагерь развития;

1-7 августа – сборы в Магнитогорске;

8-16 августа – сборы в Минске;

18-24 августа – сборы в Магнитогорске;

25-29 августа – участие в мемориале Ромазана.

«Салават Юлаев»

1-16 августа – тренировочный сбор;

17-20 августа – участие в Фонбет Кубке Республики Башкортостан;

21-24 августа – тренировочный сбор;

25-29 августа – участие в мемориале Ромазана.