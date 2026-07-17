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Леонсис: я не хотел быть владельцем, который не смог выиграть Кубок Стэнли с Овечкиным

Леонсис: я не хотел быть владельцем, который не смог выиграть Кубок Стэнли с Овечкиным
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Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис высказался о давлении в то время, когда у клуба не получалось выиграть Кубок Стэнли.

«Я не хотел быть владельцем, который не смог выиграть Кубок Стэнли с Алексом Овечкиным. Я не хотел, чтобы Алекс позже в своей карьере пришёл ко мне и сказал: «Ты должен обменять меня», – приводит слова Леонсиса ESPN.

Команда стала обладателем трофея в 2018 году. «Вашингтон» провёл в лиге 42 сезона до выигрыша Кубка Стэнли. В 2004 году «Кэпиталз» выбрали форварда Александра Овечкина.

Ранее Тед Леонсис рассказал об игре Яромира Ягра за «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2003/2004 и вспомнил, в каком состоянии была команда в то время.

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