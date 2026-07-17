Обозреватель НХЛ раскритиковал владельца «Каролины» за спорную гравировку на Кубке Стэнли

Обозреватель НХЛ Дэн Ветцель раскритиковал владельца «Каролины Харрикейнс» Тома Дандона за то, что тот выгравировал генеалогическое древо семьи на Кубке Стэнли.

«В числе первых семи новых имён, указанных на кубке, не только владелец Том Дандон (что является традицией), но и его жена, а также пятеро их детей, возраст которых достигает студенческого. Никто из Дандонов, кроме Тома, не занимает никакой официальной должности в этой франшизе. Никто из них не играл, не тренировал, не занимался скаутингом и даже не управлял машиной для заливки льда.

Можно назвать это культурой утешительных призов за участие в завоевании одного из самых известных трофеев в спорте, но для этого даже не требовалось никакого участия. Теперь, когда в семье Дандонов появились дети, как скоро племянники, племянницы и домашние животные [на Кубке Стэнли] станут нормой?» — написал Ветцель в статье на сайте ESPN.