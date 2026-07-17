Защитник «Рейнджерс» Гавриков: таких городов, как Нью-Йорк, в Америке больше нет

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков поделился впечатлениями от жизни в Нью-Йорке. Ранее игрок обороны выступал за «Лос-Анджелес Кингз».

– Чем Нью-Йорк отличается от Лос-Анджелеса?

– Мне кажется, таких городов, как Нью-Йорк, в Америке больше нет. Тот же Манхэттен – можно целый день гулять по нему пешком. Высокие здания есть везде, но там они сосредоточены на маленьком участке. Все ярко, Таймс-сквер, туристы, шоу на Бродвее, Эмпайр-стейт-билдинг. Поднялся туда – посмотрел на город. А через две улицы – «Мэдисон Сквер Гарден», где хоккей, баскетбол или какой-то концерт. Всё вот это в одном месте редко где встретишь.

– Как сочно ты всё описал.

– Нам дома бывает скучновато. И если у детей нет занятий, то мы стараемся проводить время там. Потому что всегда есть чем заняться, – заявил Гавриков.