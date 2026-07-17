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Плющев: Тамбиев планирует делать из Гусева Геракла в засушенном виде

Плющев: Тамбиев планирует делать из Гусева Геракла в засушенном виде
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что нападающий Никита Гусев не подходит под стиль хоккея, который ставил нынешний главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев своим предыдущим командам.

— Пригодится ли Гусев Тамбиеву со спортивной точки зрения? Ведь откат в оборону — далеко не самая сильная сторона Никиты.
— Сложно сказать, в какой хоккей «Динамо» будет играть под руководством Тамбиева. Да, ведутся переговоры с Гусевым. Никита — качественный игрок для большинства. Но он не любит черновую работу, так же как и предсезонку. Для него хоккей — это удовольствие: покататься с шайбочкой по чистому льду, ну и, если можно, ещё отдать хороший пас. Но сейчас хоккей диктует другие условия. А Тамбиев говорил, что будет договариваться с Никитой и планирует делать из него Геракла в засушенном виде, — цитирует Плющева «Матч ТВ».

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