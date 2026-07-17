Плющев: Тамбиев планирует делать из Гусева Геракла в засушенном виде

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что нападающий Никита Гусев не подходит под стиль хоккея, который ставил нынешний главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев своим предыдущим командам.

— Пригодится ли Гусев Тамбиеву со спортивной точки зрения? Ведь откат в оборону — далеко не самая сильная сторона Никиты.

— Сложно сказать, в какой хоккей «Динамо» будет играть под руководством Тамбиева. Да, ведутся переговоры с Гусевым. Никита — качественный игрок для большинства. Но он не любит черновую работу, так же как и предсезонку. Для него хоккей — это удовольствие: покататься с шайбочкой по чистому льду, ну и, если можно, ещё отдать хороший пас. Но сейчас хоккей диктует другие условия. А Тамбиев говорил, что будет договариваться с Никитой и планирует делать из него Геракла в засушенном виде, — цитирует Плющева «Матч ТВ».