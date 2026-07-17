Форвард Никита Пышкайло подписал новый контракт с минским «Динамо»

Нападающий Никита Пышкайло подписал новый двусторонний контракт на год с минским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Воспитанник «Динамо-Джуниверс» в минувшем сезоне провёл 44 матча и набрал 11 (6+5) очков. Пышкайло выступает за «зубров» уже пять сезонов. За это время он сыграл в КХЛ 229 встреч и записал на свой счёт 43 (19+24) результативных балла.

Напомним, новый сезон минское «Динамо» начнёт домашним матчем с «Торпедо» 7 сентября.

Ранее пресс-служба минского «Динамо» объявила, что игроки с двусторонними контрактами начали подготовку к новому сезону, а также рассказала про тренерский штаб клуба.