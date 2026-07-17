15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Григорий Панин прокомментировал возвращение Александра Алексеева в «Салават»

Григорий Панин прокомментировал возвращение Александра Алексеева в «Салават»
Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о возвращении защитника Александра Алексеева в уфимский клуб. В прошлом сезоне Алексеев играл в АХЛ.

– Успели ли пообщаться с Александром Алексеевым?
– Да, мы ведь с ним знакомы, поэтому говорил ему: «Саня, ждём тебя снова в Уфе». Он ведь начинал у нас профессиональную карьеру, а после уехал за океан. Тогда он был молодым игроком, сейчас стал старше и опытнее.

Думаю, он возвращается для перезагрузки — здесь у него есть хорошая возможность проявить себя. Возможно, захочет потом вернуться в Северную Америку и снова себя там показать.

– Говорят, что Алексеев отлично закроет первое большинство.
– У него хорошие качества атакующего защитника, поэтому я согласен. Моё мнение: он будет выходить на основных позициях и активно помогать в большинстве, — приводит слова Панина «Бизнес Online».

Материалы по теме
Официально
«Салават Юлаев» объявил о возвращении экс-защитника «Питтсбурга» Алексеева
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android