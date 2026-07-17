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«Шанхайские Драконы» опубликовали видеоролик о переходе Дмитрия Яшкина в клуб

«Шанхайские Драконы» опубликовали видеоролик о переходе Дмитрия Яшкина в клуб
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Пресс-служба «Шанхайских Драконов» в телеграм-канале опубликовала видео о переходе в клуб нападающего Дмитрия Яшкина. В ролике звучит переделанная песня Dschinghis Khan — Moskau. В припеве вместо Moskau звучит фамилия хоккеиста. Само видео начинается с кадров, где президент китайской команды Илья Ковальчук просит поменять логотип «Ак Барса» возле имени игрока.

«Илья Валерьевич, мы всё поправили», — говорится в подписи к видеоролику.

Права на видео принадлежат клубу «Шанхайские Драконы». Посмотреть его можно в телеграм-канале клуба.

Минувшие три сезона 33-летний хоккеист провёл в составе казанского «Ак Барса», ранее в КХЛ играл за СКА и московское «Динамо». Всего в лиге в 414 матчах набрал 339 (207+132) очков. В НХЛ представлял «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Аризону Койотс». Всего в лиге в 315 встречах набрал 70 (27+43) очков.

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