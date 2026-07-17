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«Шанхайские Драконы» подписали однолетний контракт с Дмитрием Яшкиным

«Шанхайские Драконы» подписали однолетний контракт с Дмитрием Яшкиным
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«Шанхайские Драконы» заключили контракт на один год с нападающим Дмитрием Яшкиным. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба.

Ранее 33-летний форвард выступал за «Ак Барс». В минувшем регулярном чемпионате он провёл 59 матчей, в которых отметился 18 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами при показателе полезности «+11». В прошедшем плей-офф на счету Дмитрия 20 игр и 10 (7+3) очков. Всего в КХЛ он сыграл 414 матчей и набрал 339 (207+132) очков.

В Национальной хоккейной лиге Яшкин провёл 329 встреч за «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Аризону Койотс», забил 29 голов и сделал 45 передач.

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