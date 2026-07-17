15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Шанхайских Драконах» оценили заключение контракта с Яшкиным

В «Шанхайских Драконах» оценили заключение контракта с Яшкиным
Комментарии

Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин прокомментировал подписание контракта с форвардом Дмитрием Яшкиным.

«Нападающий такого уровня в представлении не нуждается, Дмитрий уже давно – один из топ-форвардов КХЛ. Его статистика говорит сама за себя: он дважды забивал больше всех в КХЛ, а в один из сезонов набрал больше всех очков. Это прирождённый лидер, снайпер, который умеет на льду всё.

Его габариты в сочетании с мощным броском позволяют одинаково уверенно забивать как с периметра, так и с пятачка. Ведёт команду за собой в равных составах и в большинстве, забрасывает ключевые шайбы. Уверен, Дмитрий быстро станет любимцем наших болельщиков и поможет нашей команде побеждать как можно чаще", — приводит слова Артюхина пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Официально
«Шанхайские Драконы» подписали однолетний контракт с Дмитрием Яшкиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android