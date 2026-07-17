В «Шанхайских Драконах» оценили заключение контракта с Яшкиным

Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин прокомментировал подписание контракта с форвардом Дмитрием Яшкиным.

«Нападающий такого уровня в представлении не нуждается, Дмитрий уже давно – один из топ-форвардов КХЛ. Его статистика говорит сама за себя: он дважды забивал больше всех в КХЛ, а в один из сезонов набрал больше всех очков. Это прирождённый лидер, снайпер, который умеет на льду всё.

Его габариты в сочетании с мощным броском позволяют одинаково уверенно забивать как с периметра, так и с пятачка. Ведёт команду за собой в равных составах и в большинстве, забрасывает ключевые шайбы. Уверен, Дмитрий быстро станет любимцем наших болельщиков и поможет нашей команде побеждать как можно чаще", — приводит слова Артюхина пресс-служба клуба.