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В систему «Питтсбурга» вошла «Флорида Эверблейдс» из ECHL

В систему «Питтсбурга» вошла «Флорида Эверблейдс» из ECHL
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«Флорида Эверблейдс» из ECHL вошла в систему «Питтсбург Пингвинз», сообщает пресс-служба «пингвинов». Президент по хоккейным операциям и генменеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас заявил, что «Эверблейдс» будут фарм-клубом команды в ECHL.

В минувшем сезоне «Флорида» стала чемпионом ECHL в четвёртый раз за пять лет. 16 июля «Пингвинз» объявили о прекращении долгосрочного соглашения о сотрудничестве с командой ECHL «Уилинг Нейлерс».

Напомним, 24 июня совет управляющих НХЛ единогласно одобрил продажу «Питтсбурга» группе Hoffmann Family of Companies. «Флорида Эверблейдс» также входит в структуру данной компании.

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