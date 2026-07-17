Сын Клода Лемье в день рождения покойного отца обратился к СМИ

Брендан Лемье, сын экс-игрока НХЛ Клода Лемье, в день рождения своего покойного отца обратился к СМИ и попросил о приватности. Напомним, Клод ушёл из жизни 28 мая в возрасте 60 лет. Сообщалось, что бывший хоккеист покончил жизнь самоубийством.

«Сегод день рождения моего отца Клода Лемье. Несколько средств массовой информации опубликовали статьи, наполненные интимными подробностями о той ночи, когда он скончался. Некоторые из них точны, многие полностью сфабрикованы. Такова печальная реальность современного медиаландшафта: клики и вовлечённость ставятся во главу угла, выше правды, уважения и элементарной человеческой порядочности.

Хоккейное сообщество, однако, другое. У нас есть стержень. Мы превыше всего ценим верность, уважение и семью, сами выбираем, за кого болеть.

Я со всем уважением прошу хоккейное сообщество воздержаться от обсуждения этих спекулятивных историй и дать нашей семье возможность с достоинством оплакать моего недавно скончавшегося отца наедине. Со временем мы с семьёй подробнее расскажем, что произошло, в надежде, что это поможет другим, кто испытывает трудности.

А пока, пожалуйста, почитайте наследие Клода, прославляя жизнь, которую он прожил. Яростного соперника, четырёхкратного обладателя Кубка Стэнли, преданного отца и деда, а также человека, который оставил неизгладимый след в нашей игре и во многих из нас. Спасибо», — написал Брендан Лемье на своей странице в социальной сети Х.