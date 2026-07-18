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Сергачёв объяснил, почему несколько хоккеистов отказались от участия в Матче года

Сергачёв объяснил, почему несколько хоккеистов отказались от участия в Матче года
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Защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв ответил на вопрос, почему некоторые хоккеисты не вошли в окончательный состав на Матч года.

— Я видел расширенный состав на Матч года, и там было значительно больше игроков. Можете рассказать, по каким причинам другие парни не попали в окончательный список?
— У каждого свои причины, я их не стану называть. Семейные обстоятельства, микротравмы, другие обстоятельства, из-за которых парням нужно было резко уехать, — у людей есть ряд причин, по которым они отказываются от участия. Но это не потому, что они не хотят играть в нашем матче — просто так получилось, что они не смогут там присутствовать, — сказал Сергачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Сергачёвым читайте на «Чемпионате»:
«Овечкин — такой русский медведь». Интервью с лучшим российским защитником НХЛ Сергачёвым
Эксклюзив
«Овечкин — такой русский медведь». Интервью с лучшим российским защитником НХЛ Сергачёвым
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