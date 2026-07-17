«У него мастерства выше крыши». Гавриков — об игре Панарина

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков высказался об игре нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Артемия Панарина.

– Кирилл Марченко говорил, если он сделает ложный замах, условный североамериканский защитник поведётся, а наши защитники и конкретно ты – нет.

– Думаю, это не зависит от паспорта. Это работает с теми, кого знаешь, с кем тренируешься, с кем играл. Если взять Марчелло, мы с ним немало времени провели в одной команде. Я видел, что и как он делает. Он также знает мои минусы – то есть это работает в обе стороны. То же и про североамериканских ребят. И вратари так же. Они тренируются с полевыми — знают, у кого какой любимый буллит, кто как бросает, любимую точку.

Но есть ребята, которых очень сложно прочитать, даже если ты их хорошо знаешь. Вот Тёма Панарин – он всегда действует по вратарю. У него мастерства выше крыши, он не пытается сделать какое-то определённое движение – едет, ждёт и смотрит. Что-то покажет — потом ждёт, как отреагирует вратарь, только тогда завершает. В основном у ребят несколько заготовленных движений. А такое, как у Панарина, очень сложно прочитать, сколько ни тренируйся.

Защитникам с такими тоже сложно: ты откатываешься, а нападающий просто ждёт твоё первое движение, не пытается ничего придумать. Только попытался выбить, а он этого и ждал: подпускает и убегает, или просто обыгрывает. Но в целом зависит от того, с кем ты играешь и тренируешься, что видишь и — если брать историю с Марчелло — что знаешь о хоккеисте, – приводит слова Гаврикова Sports.ru.