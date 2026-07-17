Панин ответил, может ли Ремпал улучшить свои показатели в следующем сезоне

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился ожиданиями от выступления форварда Шелдона Ремпала в сезоне-2026/2027.

– Может ли в следующем сезоне ещё добавить Шелдон Ремпал?

– Конечно. Шелдон — очень мастеровитый игрок, который решает исход матча. Он очень часто играл по 25 минут и набирал много очков. Прошёл год, наверное, поменяются партнёры, сейчас это всё будет оттачиваться. От Шелдона ждём очков, голов и передач, — приводит слова Панина «Бизнес Online».

В минувшем регулярном чемпионате 30-летний Ремпал провёл 38 матчей, в которых отметился 15 заброшенными шайбами и 31 результативной передачей. В прошедшем плей-офф на его счету 10 игр и 8 (3+5) очков.