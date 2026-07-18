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«Блин, зачем ты рассказал?» Сергачёв раскрыл, как узнал о новом контракте Овечкина

«Блин, зачем ты рассказал?» Сергачёв раскрыл, как узнал о новом контракте Овечкина
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Защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв ответил, как узнал о том, что нападающий Александр Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Соглашение 40-летнего форварда с клубом рассчитано на один год.

— Недавно вы сказали, что не хотели спойлеров от Александра Овечкина о его будущем. А как вы вообще узнали о том, что он подписал новый контракт?
— Я не хотел спойлеров. Я виделся с Сашей очень много раз до того, как он подписал контракт, и никогда не спрашивал его об этом. Но в итоге мне один из его друзей сказал, что он всё-таки подпишет новый контракт. И я такой: «Блин, зачем ты рассказал?»

Конечно, я обрадовался. Сашу поздравил только потом, когда он уже официально подписался с «Вашингтоном». Я счастлив, что Саша ещё на год остаётся в НХЛ, что можно будет посмотреть его игры и, если он после этого больше не заключит новый контракт, проводить его всей лигой, поблагодарить за то, что он сделал для хоккея, — сказал Сергачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Сергачёвым читайте на «Чемпионате»:
«Овечкин — такой русский медведь». Интервью с лучшим российским защитником НХЛ Сергачёвым
Эксклюзив
«Овечкин — такой русский медведь». Интервью с лучшим российским защитником НХЛ Сергачёвым
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Новости. Хоккей
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