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«НХЛ будет в этом заинтересована». Рыбин — о возможном участии России на Кубке мира — 2028

«НХЛ будет в этом заинтересована». Рыбин — о возможном участии России на Кубке мира — 2028
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Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Максим Рыбин выразил мнение, в НХЛ будут заинтересованы в участии сборной России в Кубке мира 2028 года.

«НХЛ — это система, которая бизнес знает на «отлично». И думаю, они будут только заинтересованы в том, чтобы наша сборная участвовала на Кубке мира. Они 100% найдут способ заработать на нашем возвращении на международную арену.

Как оценю шансы? Сейчас уже идёт процесс возвращения командных видов спорта, и поэтому я готов оценить возможность нашего участия в Кубке мира 2028 года на 50%. Шансы стали очевидно выше после последних новостей», — приводит слова Рыбина «Советский спорт».

Ранее в НХЛ заявили, что пока не готовы делать прогнозы насчёт участия российских хоккеистов в Кубке мира — 2028.

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