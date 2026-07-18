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Михаил Сергачёв оценил сделки «Юты» и переход экс-капитана «Айлендерс» в команду

Михаил Сергачёв оценил сделки «Юты» и переход экс-капитана «Айлендерс» в команду
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Защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв прокомментировал переход в команду бывшего капитана «Нью-Йорк Айлендерс» нападающего Андерса Ли.

— На самом деле «Юта» действительно провела несколько мощных сделок — приобрела Андерса Ли, Винсента Трочека. Как будто отличное усиление.
— Конечно! Это опытные игроки, которые играли в полуфиналах и финалах, а один, Андерс Ли, вообще капитаном своей команды был долгое время (Ли отыграл 13 лет в «Нью-Йорк Айлендерс». — Прим. «Чемпионата»). Это те лидеры, опытные парни, которые нужны нашей команде. Поэтому я очень рад, что они у нас теперь есть и что есть на кого положиться тренерскому штабу, — сказал Сергачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Сергачёвым читайте на «Чемпионате»:
«Овечкин — такой русский медведь». Интервью с лучшим российским защитником НХЛ Сергачёвым
Эксклюзив
«Овечкин — такой русский медведь». Интервью с лучшим российским защитником НХЛ Сергачёвым
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