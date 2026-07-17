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Эдлер вошёл в отдел развития игроков «Ванкувера», экс-защитник провёл за клуб 15 сезонов

Эдлер вошёл в отдел развития игроков «Ванкувера», экс-защитник провёл за клуб 15 сезонов
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Бывший защитник «Ванкувер Кэнакс» Александер Эдлер будет работать в департаменте развития игроков клуба. Об этом сообщает пресс-служба канадской команды.

40-летний швед завершил карьеру хоккеиста в 2023 году. Эдлер выступал за «Ванкувер» с 2006 по 2021 год. Всего он провёл за команду 15 сезонов, сыграл 925 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, что является четвёртым показателем в истории клуба. На его счету 409 (99+310) очков – второй результат в клубной истории среди защитников, а по голам – первый.

Последние два сезона в карьере Александер провёл в «Лос-Анджелес Кингз», отыграв суммарно 105 матчей и набрав 30 (5+25) очков.

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