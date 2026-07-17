В минском «Динамо» прокомментировали назначение Сергея Брылина главным тренером

Сенатор белорусского парламента, председатель наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал назначение Сергея Брылина главным тренером клуба.

«Сегодня Сергей Брылин назначен главным тренером ХК «Динамо» Минск. «Динамо» искало тренера, который бы легко находил общий язык с легионерами и уделял большое внимание работе с молодёжью. Брылин имеет опыт работы с молодёжными командами в Северной Америке, у него не будет ни языкового, ни культурного барьера с игроками. Многие из тех, кто видел его работу в НХЛ, уже давно прочили ему перспективы главного тренера, об этом ранее уже говорил и Александр Овечкин.

Брылин известен умением выстраивать коммуникацию и доверие в коллективе, а это критически важно, когда в составе много молодых ребят. Ждём от тренера хоккей, который даст результат и одновременно раскроет таланты. Лично я убеждён, что для этого он обладает всеми необходимыми компетенциями. Отдельно хочу сказать, что это человек с именем в НХЛ, наши легионеры, да и в целом команда, прекрасно понимают, что такое трёхкратный обладатель Кубка Стэнли. Для них это бесспорный авторитет», — написал Басков в своём телеграм-канале.