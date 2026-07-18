«В НБА люди получают по $ 60-70 млн в год». Сергачёв оценил рекордный контракт Карлссона

Защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв прокомментировал рекордный контракт нападающего Лео Карлссона с «Анахайм Дакс». Форвард заключил соглашение с «утками» на пять лет со средней зарплатой $ 18 млн в год.

— Недавно Лео Карлссон подписал новый контракт, став самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ. Какие у вас были мысли и впечатления, когда вы увидели эту новость?

— Лео будет получать всего лишь на миллион больше, чем Кирилл Капризов… Лига растёт, развивается, игроки получают больше денег. Я только рад, потому что это показывает рост НХЛ. Ты смотришь на контракты НБА, люди получают там по $ 60-70 млн в год. Поэтому здесь можно испытывать только радость, что НХЛ растёт. Всё-таки случился COVID, было непонятно, как лига будет развиваться после этого. Но главы НХЛ проработали стратегию и идут в правильном направлении. Это классно. Условия улучшаются для всех.

Понятно, что в любом случае и $ 5 млн, и $ 1 млн в год — это огромные деньги. Просто огромные. Это деньги, которые позволяют тебе изменить свою жизнь к лучшему. А сейчас люди будут получать по $ 18 млн, вскоре будут и по $ 20 млн получать — и я только счастлив за ребят, — сказал Сергачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.