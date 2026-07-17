Гавриков назвал Тортореллу честным и справедливым тренером

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков высказался о совместной работе с тренером Джоном Тортореллой.

– Торторелла в этом году вывел «Вегас» в финал. Ты с ним работал в «Коламбусе». Каким он тебе показался?

– Честный и справедливый. Если его что-то беспокоит, придёт и сразу скажет в лицо – и хорошее, и плохое. И лично я за такой подход, чтобы не было никаких историй за спиной, никаких домыслов. Тренер сразу говорит тебе, что ему нравится, что не нравится. Всем работается и играется легче, строится определённый контакт игрока с тренером.

Есть ребята, которым очень сложно переварить давление от главного или вообще от любого тренера. Видел несколько раз ситуации, когда человека просто надо оставить в покое, потому что он не переносит критику. Не может играть под давлением изнутри.

Если он так лучше играет, то работа тренера именно в том, чтобы это распознать и не трогать лишний раз. Если что-то и сказать – то после матча или на тренировке. Я поработал и с таким типом тренеров, и с другим. Мне комфортно в любом направлении, но я за честность и открытость, – приводит слова Гаврикова Sports.ru.