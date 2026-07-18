Российский хоккеист НХЛ: рад, что приехал в Америку пораньше, ещё в юном возрасте

Защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв заявил, что рад тому, что переехал в Америку ещё в юном возрасте.

— Вы переехали за океан в совсем юном возрасте — в 17 лет. С какими сложностями столкнулись? Тяжело ли адаптироваться к жизни в Америке?

— Главная сложность — это язык. Я думаю, чем раньше ты приезжаешь, тем быстрее адаптируешься. Поэтому я рад, что приехал пораньше. Если бы перебрался в Америку лет в 25, было бы тяжелее. Всё-таки уже привыкаешь к быту в России — и нужно резко менять жизнь. У тебя уже может быть жена, дети, и в таких условиях переезжать — это очень сложно, конечно.

Переезд — это вообще тяжёлое событие в жизни. Я рад, что переехал пораньше, ещё в юном возрасте. Благодарен родителям, что отпустили. Благодаря этому у меня получилось быстрее адаптироваться в Америке, — сказал Сергачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.