Джонстон — о возможном обмене Хеллебайка в «Каролину»: клуб не раз возвращался к этой идее

Инсайдер Крис Джонстон заявил, что «Каролина Харрикейнз» продолжает интересоваться вратарём «Виннипег Джетс» Коннором Хеллебайком. Ранее сообщалось, что «ураганы» предлагали за 33-летнего голкипера защитника Александра Никишина и выбор в первом раунде драфта.

«Знаю, что в «Каролине» не раз возвращались к этой идее. Но устраивающий всех вариант обмена сейчас не просматривается», – приводит слова Джонстона Sportskeeda.

Срок действующего контракта Хеллебайка со среднегодовой зарплатой в $ 8,5 млн рассчитан до 2031 года. Олимпийский чемпион в составе сборной США выступает за «Джетс» всю свою карьеру в НХЛ с 2015-го.