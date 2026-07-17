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Джонстон — о возможном обмене Хеллебайка в «Каролину»: клуб не раз возвращался к этой идее

Джонстон — о возможном обмене Хеллебайка в «Каролину»: клуб не раз возвращался к этой идее
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Инсайдер Крис Джонстон заявил, что «Каролина Харрикейнз» продолжает интересоваться вратарём «Виннипег Джетс» Коннором Хеллебайком. Ранее сообщалось, что «ураганы» предлагали за 33-летнего голкипера защитника Александра Никишина и выбор в первом раунде драфта.

«Знаю, что в «Каролине» не раз возвращались к этой идее. Но устраивающий всех вариант обмена сейчас не просматривается», – приводит слова Джонстона Sportskeeda.

Срок действующего контракта Хеллебайка со среднегодовой зарплатой в $ 8,5 млн рассчитан до 2031 года. Олимпийский чемпион в составе сборной США выступает за «Джетс» всю свою карьеру в НХЛ с 2015-го.

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