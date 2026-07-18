Сергачёв: знаю многих хоккеистов, которые очень много помогают людям, но не освещают это

Защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв объяснил, почему занимается благотворительностью публично. У хоккеиста есть свой благотворительный фонд.

«На самом деле я очень долго думал, делать фонд, не делать, помогать ли открыто или лучше закрыто. Проблема в том, что, когда ты делаешь это закрыто, тяжело сделать помощь системной, расшириться. Да и всё равно об этом кто-то узнает, куда-то информация пролезет.

Если ты хочешь расширяться, только твоих ресурсов может не хватить, потому что многие люди нуждаются в помощи. Поэтому в любом случае нужно привлекать деньги. И когда у тебя есть благотворительный фонд, ты можешь с кем-то коллаборироваться, общаться, устраивать совместные мероприятия и матчи, тем самым собирая большие суммы денег, которые помогут большому количеству людей. Так что я не вижу здесь чего-то тщеславного.

Нет попытки показать, мол, «смотрите, какой я классный, что я помогаю». Мы это делаем для того, чтобы привлекать к этому людей. Чтобы люди смотрели и нам доверяли, чтобы понимали, что мы не фонд, который не пойми чем занимается. Чтобы знали, что мы реально помогаем людям, чтобы к нам было доверие со стороны в первую очередь наших героев и людей, которые хотят им помогать. Вот почему мы делаем это открыто. Ничего плохого в этом не вижу.

Ничего плохого не вижу и в том, что некоторые люди не показывают, что они помогают. Это выбор каждого. Я знаю многих хоккеистов, которые очень много помогают, но никак это не освещают. И это тоже здорово. Я им очень благодарен», — сказал Сергачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.