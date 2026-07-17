Фетисов — о Брылине: это хорошее приобретение минского «Динамо» и вообще КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что назначение Сергея Брылина главным тренером минского «Динамо» должно пойти на пользу всей лиге. Ранее клуб объявил, что заключил контракт со специалистом на три сезона.

«Очень умный в бытность игроком, мне кажется, это хорошее приобретение минского «Динамо» и вообще КХЛ. Получил опыт работы в системе «Нью-Джерси». Рад за Сергея, что он принял решение вернуться», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Брылину 52 года, он занимал должность помощника главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» с 2022 года до окончания прошлого сезона. Будучи игроком он трижды завоевал Кубок Стэнли в составе «дьяволов». В общей сложности как тренер Сергей проработал в системе «Дэвилз» 14 лет.