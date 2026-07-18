Михаил Сергачёв высказался о том, что Овечкин будет играть в его команде на Матче года

Защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв поделился впечатлениями от церемонии драфта Матча года и высказался о том, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграет в его команде.
— Впервые состав на Матч года выбирался с помощью драфта. Какие у вас впечатления от прошедшей церемонии?
— Мне кажется, всё прошло отлично, «на лайте», всем всё понравилось. Обычно такие мероприятия отнимают много сил и у участников мероприятия, и у СМИ, и у организаторов, а здесь всё прошло легко, непринуждённо. Как будто люди даже ушли с церемонии с зарядом эмоций и сил. И я в том числе. Так что всё прошло вообще шикарно.
— Какие у вас мысли о составе вашей команды?
— Мне всё нравится. Мне кажется, мы за счёт драфта собрали очень равные команды, и ИИ распределил игроков тоже на одинаковом уровне, поэтому я доволен. У меня в команде есть и игровички, и двусторонние игроки. Мне всё нравится.
— Насколько важно было первым задрафтовать именно Александра Овечкина?
— Когда у тебя такой игрок в команде, никто филонить и заниматься ерундой не будет. Сразу есть капитан, лидер и самый забивающий игрок в истории хоккея. Поэтому нам повезло, — сказал Сергачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.