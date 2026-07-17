Панин — о Жаровском: стараюсь ему помочь беседами и в тренировочном процессе

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал о совместных тренировках с нападающим команды Александром Жаровским и оценил прогресс 19-летнего форварда.

– Один из главных талантов «Салавата Юлаева» – Александр Жаровский. Помогаете ли вы ему ментально?

– Саня – молодой игрок, в его возрасте часто бывает следующее: делаешь одно, у тебя это отлично получается, однако спустя некоторое время ты делаешь то же самое, но это перестает работать. В итоге появляются переживания. Поэтому стараешься делиться своим опытом, ведь я тоже через это проходил.

Все мы люди, у нас у всех есть страхи и переживания – стараюсь ему помочь беседами и в тренировочном процессе. Иногда даже могу его подзадорить. Мы играем «один на один» после тренировок: он на мне тренируется, пытается меня обыграть, потом я стараюсь что-то показать. Молодым нужно давать эмоциональную поддержку, чтобы они не зажимались и продолжали прогрессировать, – приводит слова Панина «Бизнес Online».