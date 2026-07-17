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Энтони Манта высказался о своём переходе в «Нью-Джерси»

Энтони Манта высказался о своём переходе в «Нью-Джерси»
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Новичок «Нью-Джерси Дэвилз» Энтони Манта прокомментировал свой переход в клуб и заявил, что хотел бы сыграть с Джеком Хьюзом и Йеспером Браттом в одном звене. Ранее «дьяволы» заключили соглашение с Мантой на два сезона с кэпхитом $ 4,75 млн.

«В этой лиге всё строится на взаимопонимании, а здесь собрано огромное количество талантливых игроков. Достаточно посмотреть на все четыре звена и три пары защитников — талант буквально на каждой позиции. Мне не терпится присоединиться к команде.

Всё будет зависеть от тренерского штаба: попробуем разные сочетания, посмотрим, с кем удастся найти лучшую «химию». Как я уже сказал, здесь так много сильных хоккеистов, думаю, вписаться в этот коллектив и показывать хороший хоккей будет несложно.

Не буду скрывать: очень хотелось бы попробовать сыграть с Джеком Хьюзом и Йеспером Браттом. Это невероятно талантливые и быстрые хоккеисты, было бы интересно найти с ними взаимопонимание. Но если посмотреть на всю глубину состава, меня можно поставить практически к любой связке, которая успешно играет вместе последние два, три, четыре или пять лет. Постараюсь найти общий язык с любыми партнёрами», — приводит слова Манты официальный сайт НХЛ.

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