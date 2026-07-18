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Сергачёв рассказал, почему решил активно заниматься благотворительностью

Сергачёв рассказал, почему решил активно заниматься благотворительностью
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Защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв ответил, что его побудило активно заниматься благотворительностью.

— Помимо Матча года, который направлен на благотворительные цели, у вас есть свой фонд. Знаю, что и другие российские хоккеисты занимаются благотворительностью, но кажется, что как будто нет никого, кто занимался бы ею активнее вас. Что вас побудило заниматься благотворительностью?
— Это давно началось, когда отец меня первый раз попросил помочь одному мальчику. Мальчика зовут Максим, у него ДЦП. Сейчас он, кстати, наш герой фонда. Потом мы организовали «Сектор Сергачёва», который сейчас переименовали в «Сектор 98», сделали фонд. Эта история началась давно.

Для меня важно, что физическое состояние детей, которые у нас в фонде, улучшается. Соответственно, становится лучше и эмоциональный фон родителей, вообще всей семьи, потому что они видят прогресс, видят, что это реально помогает. Этот мальчик, Максим, он не ходил, но мы поработали несколько лет — и он начал ходить. Сейчас даже катается на велосипеде. Когда я вижу такие улучшения у ребёнка, то понимаю, что мы вообще не зря всё это делаем. Вижу результаты, которые показывают наши герои, им благодаря этому будет проще и счастливее жить. Это классно. И это тянет нас всех вперёд. Так что мне нравится этим заниматься, — сказал Сергачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Сергачёвым читайте на «Чемпионате»:
«Овечкин — такой русский медведь». Интервью с лучшим российским защитником НХЛ Сергачёвым
Эксклюзив
«Овечкин — такой русский медведь». Интервью с лучшим российским защитником НХЛ Сергачёвым
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