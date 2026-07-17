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Сергей Брылин будет совмещать работу в минском «Динамо» и сборной Беларуси

Сергей Брылин будет совмещать работу в минском «Динамо» и сборной Беларуси
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Новый главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин сообщил, что будет совмещать эту работу с аналогичной должностью в сборной Беларуси. Ранее специалист подписал с «Динамо» контракт на три сезона.

«Мне сразу сказали, что традиционно главный тренер минского „Динамо“ становится и главным тренером сборной Беларуси. Вдвойне было почётно и интересно принять предложение. С огромной благодарностью я отношусь к руководству клуба за то, что мне доверили такую высокую должность», — приводит слова Брылина ТАСС.

52-летний специалист с 2012 по 2022 год был помощником главных тренеров в клубах системы «Нью-Джерси Дэвилз» в АХЛ. С 2022-го по 2026-й входил в тренерский штаб основной команды. В общей сложности специалист отработал в системе «дьяволов» 14 лет.

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