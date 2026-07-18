Хоккеист «Юты» ответил на вопрос, сколько ещё мог бы поиграть Овечкин

Защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв заявил, что 40-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет поиграть ещё столько, сколько захочет.

— Как человек, который знает Александра, как вы думаете, сколько он ещё мог бы поиграть?

— Александр такой русский медведь! В нём столько здоровья! И я ему желаю ещё больше здоровья и побольше голов. Он красавец. Сколько он ещё мог бы сыграть, я не знаю. Мне кажется, сколько захочет, столько и сможет, — сказал Сергачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Ранее Александр заключил новый контракт с «Вашингтоном» на один год. Овечкин провёл всю свою карьеру в НХЛ в составе «столичных».