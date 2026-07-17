Рыбин — о будущем Овечкина: не верю, что он будет полноценно играть за «Динамо»

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин поделился мнением о будущем нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и отметил, что он вряд ли полноценно будет выступать за московское «Динамо» после ухода из НХЛ.

«Овечкин способен играть ещё два-три года в НХЛ. Но, честно говоря, при всём уважении не особо верю, что он будет полноценно играть за «Динамо» — максимум прощальный матч, но не более того. Если он сыграет в НХЛ ещё два года, уже вернётся в КХЛ старше. Ему будет очень тяжело физически играть против сегодняшних ребят, они ему в дети годятся.

Где закончит карьеру? Как я и сказал: он может закончить карьеру прощальным матчем в «Динамо» — этот момент я допускаю, это будет абсолютно правильно: он там начинал, воспитывался, там ему дали путевку в жизнь. Это было бы эпично!» — приводит слова Рыбина «Советский спорт».