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Сергачёв назвал фактор, который позволил «Юте» добиться успехов после переезда из Аризоны

Сергачёв назвал фактор, который позволил «Юте» добиться успехов после переезда из Аризоны
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Защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв объяснил, за счёт чего команда смогла добиться успехов после переезда из Аризоны. «Юта» была образована в 2024 году фактически из «Аризоны Койотс», но не является её правопреемником. Команда базируется в Солт-Лейк-Сити.

— Меня очень долгое время интересует такой вопрос. «Юта» — довольно молодая команда, ей всего два года, при этом основной костяк игроков перешёл от «Аризоны», которая в основном прозябала где-то на дне и у которой, кажется, не было вообще ничего — ни возможностей, ни мотивации. А тут игроки — примерно те же, тренерский штаб — примерно тот же, главный тренер — тот же, и уже на второй год получается выйти в плей-офф. Как можно объяснить такие преобразования?
— Игроки не совсем те же. Логан Кули и Шон Дурзи в «Аризоне» провели по одному сезону, Дилан Гюнтер — два. Костяк команды, который достался «Юте», — это Лоусон Круз, Ник Шмальц, Клейтон Келлер и ещё несколько парней, которые реально долго там играли. Уже батьки «Аризоны» (смеётся). Остальные провели в «Койотс» всего год-два.

Проблема заключалась в том, что постоянно была такая ситуация: если неплохой игрок выстреливал, то его отдавали за кучу драфт-пиков. Потому что не хотели платить, ведь у «Аризоны» не было денег. Соответственно, как только команда начинала неплохо играть, клуб сразу же всех распродавал и на следующий год заново брал дешёвых хоккеистов. Те выстреливали — и их продавали в дедлайн, потому что владелец не хотел платить.

А сейчас появился новый владелец, который хочет платить, хочет сильную команду. И он её собирает, выписывает большие контракты, оставляет ребят в «Юте». И, соответственно, все хотят играть за «Юту». Те, кто сейчас находится в Солт-Лейк-Сити, они все горят желанием играть и побеждать за этот клуб и за этого владельца, потому что он для нас делает всё, что можно и что нельзя. Поэтому здесь уже от владельца и от настроения идёт главный импульс, когда ты сидишь и понимаешь, что у тебя есть всё и твоя задача — только играть в хоккей. Это приятное осознание.

Ты не сидишь и не думаешь: «А кого сейчас продадут? А может быть, меня обменяют?» Такие вещи очень редко случаются. В прошлом году обменяли несколько игроков, но у них были свои сложности с подписанием контрактов на следующий год. Но не об этом сейчас. Самое важное — костяк команды теперь никогда не сидит и не думает, что кого-то из них обменяют, — сказал Сергачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Сергачёвым читайте на «Чемпионате»:
«Овечкин — такой русский медведь». Интервью с лучшим российским защитником НХЛ Сергачёвым
Эксклюзив
«Овечкин — такой русский медведь». Интервью с лучшим российским защитником НХЛ Сергачёвым
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