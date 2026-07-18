Сергачёв назвал фактор, который позволил «Юте» добиться успехов после переезда из Аризоны

Защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв объяснил, за счёт чего команда смогла добиться успехов после переезда из Аризоны. «Юта» была образована в 2024 году фактически из «Аризоны Койотс», но не является её правопреемником. Команда базируется в Солт-Лейк-Сити.

— Меня очень долгое время интересует такой вопрос. «Юта» — довольно молодая команда, ей всего два года, при этом основной костяк игроков перешёл от «Аризоны», которая в основном прозябала где-то на дне и у которой, кажется, не было вообще ничего — ни возможностей, ни мотивации. А тут игроки — примерно те же, тренерский штаб — примерно тот же, главный тренер — тот же, и уже на второй год получается выйти в плей-офф. Как можно объяснить такие преобразования?

— Игроки не совсем те же. Логан Кули и Шон Дурзи в «Аризоне» провели по одному сезону, Дилан Гюнтер — два. Костяк команды, который достался «Юте», — это Лоусон Круз, Ник Шмальц, Клейтон Келлер и ещё несколько парней, которые реально долго там играли. Уже батьки «Аризоны» (смеётся). Остальные провели в «Койотс» всего год-два.

Проблема заключалась в том, что постоянно была такая ситуация: если неплохой игрок выстреливал, то его отдавали за кучу драфт-пиков. Потому что не хотели платить, ведь у «Аризоны» не было денег. Соответственно, как только команда начинала неплохо играть, клуб сразу же всех распродавал и на следующий год заново брал дешёвых хоккеистов. Те выстреливали — и их продавали в дедлайн, потому что владелец не хотел платить.

А сейчас появился новый владелец, который хочет платить, хочет сильную команду. И он её собирает, выписывает большие контракты, оставляет ребят в «Юте». И, соответственно, все хотят играть за «Юту». Те, кто сейчас находится в Солт-Лейк-Сити, они все горят желанием играть и побеждать за этот клуб и за этого владельца, потому что он для нас делает всё, что можно и что нельзя. Поэтому здесь уже от владельца и от настроения идёт главный импульс, когда ты сидишь и понимаешь, что у тебя есть всё и твоя задача — только играть в хоккей. Это приятное осознание.

Ты не сидишь и не думаешь: «А кого сейчас продадут? А может быть, меня обменяют?» Такие вещи очень редко случаются. В прошлом году обменяли несколько игроков, но у них были свои сложности с подписанием контрактов на следующий год. Но не об этом сейчас. Самое важное — костяк команды теперь никогда не сидит и не думает, что кого-то из них обменяют, — сказал Сергачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.