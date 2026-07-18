Михаил Сергачёв рассказал, в чём разница между журналистами в России и Америке

Защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв сравнил российских спортивных журналистов с американскими и отметил профессионализм с обеих сторон.

— Интересно ваше мнение с профессиональной точки зрения. Вы общаетесь со СМИ и в России, и в Америке. Есть ли разница между журналистами, спортивной журналистикой здесь и там?

— Тяжело сказать. И в России есть хорошие журналисты, и в Америке.

Как вообще работает спортивная журналистика в Америке? В основном все журналисты, которые у вас в городе и которые взаимодействуют с командой, везде путешествуют с вами. Вы их всех знаете, спокойно общаетесь с ними, доверяете им. Привыкаете к нескольким журналистам, к их общению. А потом я приезжаю сюда, в Россию, и почти никого не знаю.

В целом что в Америке люди очень профессиональные, что в России. Я сейчас с вами разговариваю — вы профессионал своего дела, поэтому вы понимаете, как что-то работает. Я общаюсь и с другими ребятами, которые тоже прекрасно всё понимают.

Но могу сказать, что в России есть люди, которые выступают экспертами по НХЛ, я слежу за их подкастами, видео и понимаю, что они не смотрят матчи либо посмотрели один-два и составляют какое-то мнение на их основе. И оно мне иногда кажется неправильным.

Именно этот уровень насмотренности в плане НХЛ в России, естественно, ниже, потому что нет такого же доступа к матчам, как у журналистов из Америки. Там люди смотрят все 82 игры клуба и могут сложить нормальное мнение. Так что, думаю, основная разница в этом.

Зато в России есть высокий уровень насмотренности в плане КХЛ. Люди очень хорошо понимают процессы лиги. Есть даже такие темы, в которых я сам не разбираюсь, потому что КХЛ не так часто смотрю, — сказал Сергачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.