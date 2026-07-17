«Филадельфия» продлила контракт с защитником Драйсдейлом на четыре года

«Филадельфия Флайерз» подписала новый контракт с защитником Джейми Драйсдейлом, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на четыре года со среднегодовой зарплатой $ 6,5 млн. Таким образом, 24-летний хоккеист, имевший статус ограниченно свободного агента, избежал процедуры арбитражного разбирательства.

В минувшем регулярном чемпионате Драйсдейл провёл 78 матчей, в которых отметился восемью заброшенными шайбами и 24 результативными передачами при показателе полезности «-3». В прошедшем плей-офф на его счету 10 игр и 4 (2+2) очка.

Всего Джейми сыграл 295 матчей в регулярках НХЛ, забил 25 голов и сделал 77 ассистов. Он был выбран «Анахайм Дакс» в первом раунде под общим шестым номером на драфте лиги 2020 года.