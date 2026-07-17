Брылин ответил, почему согласился на предложение минского «Динамо»

Новый главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин рассказал, что повлияло на его решение принять предложение о работе в белорусском клубе. 52-летний специалист подписал контракт с «Динамо» на три года. С 2022 года он был ассистентом главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз».

«Понял, что стоит что-то менять, когда меня перевели в «Нью-Джерси» на другую должность. Не то что бы я понял, что на меня не рассчитывают, просто не хотел терять время, ждать каких-то изменений. И тот факт, что у меня остался один год контракта с клубом, давал мне, с одной стороны, время подумать, а с другой — у меня не было никаких гарантий, что будет по окончании следующего сезона.

Когда поступило предложение из минского «Динамо», уже начал серьёзно обдумывать этот вариант. Были ещё другие клубы, которые интересовались, но предложение «Динамо» заинтересовало меня больше всего. Мне понравилось, что в клубе были очень заинтересованы во мне и предложили то, что я хотел. Отличная организация, хороший город. Команда провела хороший регулярный сезон, было много плюсов. Сроки контракта устраивали и меня, это было пожелание клуба. Это даёт и мне уверенность, команда работает на перспективу, одна из основных задач — развивать молодых белорусских ребят в команде, в том числе и готовить их для сборной», — приводит слова Брылина ТАСС.