«Мой второй дом». Сергачёв рассказал, обижается ли на «Тампу» из-за обмена в «Юту»

Защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв заявил, что у него нет обиды на «Тампа-Бэй Лайтнинг» из-за обмена и выразил благодарность бывшему клубу.

— Помню момент, когда увидел новость о том, что вас обменяли из «Тампы» в «Юту». Скажу по-простому: в тот момент я офигел. Казалось, что вы долгие годы будете лидером обороны «Тампы». Нет ли у вас какой-то обиды на клуб? Особенно если учесть, что сейчас команде, возможно, не хватает лидера в обороне.

— Ну почему же не хватает? У них есть Виктор Хедман, Джон Карлсон. А помимо этого, у «Тампы» есть куча нападающих, которые хорошо справляются с ролью лидеров. Клуб в хороших руках.

У меня на «Тампу» обиды нет — только благодарность, что мне дали в своё время шанс проявить себя, свои атакующие навыки, потому что в обороне у меня поначалу не получалось. Они обучили меня игре в защите. Я очень благодарен тренерскому штабу, Джону Куперу.

То, что так расстались, — это бизнес. Что здесь поделать? Обижаться на «Тампу» я никогда не стану. Тампа для меня — второй дом, который находится в Америке. Когда я туда возвращаюсь, то чувствую себя действительно как дома. И арена для меня стала родной, там мы выиграли Кубок Стэнли, и фанаты мне как родные.

Понятно, ситуация с обменом выглядит как будто не очень красиво, но, как я и сказал, это бизнес. Так что нет, я ни в коем случае на них не обижаюсь. Только благодарен, — сказал Сергачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.