Сергачёв объяснил, что нужно «Юте», чтобы побороться за Кубок Стэнли в ближайшие годы

Защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв выразил мнение, что его команде необходимы сыгранность и опыт, для того чтобы побороться за Кубок Стэнли.

— Вы, несмотря на то что ещё очень молоды, уже имеете довольно большой опыт, поэтому такой вопрос: на ваш взгляд, в чём стоит команде прибавить, чтобы побороться за Кубок Стэнли в ближайшие годы?

— Я думаю, что нам всё-таки нужна сыгранность, потому что к нам приходят новые люди, появляется новый костяк команды, которая состоит из молодых ребят и ребят постарше. И необходимый опыт за один год ты не наберёшь никак. Он приходит за два, за три года, кому-то требуется шесть лет и больше. Александр Овечкин, например, вообще выиграл Кубок Стэнли только через 13 лет. И вы сами знаете, через что он проходил и какого опыта набрался, чтобы сделать это. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас этот путь был покороче, но сыгранность и опыт приходят с годами.

В целом мы взяли несколько хороших, очень хороших игроков. Я очень доволен работой нашего менеджерского штаба. То, о чём они говорили, они сделали, поэтому сейчас наша задача — играть в хоккей, — сказал Сергачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.