«Неуверенность в себе». Сергачёв — о состоянии хоккеистов «Юты» после игры за «Аризону»

Защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв рассказал, в каком состоянии находились хоккеисты «Юты» после игры за «Аризону Койотс». «Маммот» образовались в 2024 году фактически из «Койотс», но при этом не являются её правопреемником.

— Очень здорово, что вне зависимости от того, сколько ребята поиграли в «Аризоне», это всё равно не сказалось на их менталитете.

— Вы имеете в виду, что они постоянно проигрывали там?

— Да. Мне кажется, когда ты постоянно находишься в команде, которая не ставит больших целей, которая особо не показывает каких-то хороших результатов, это может взращивать какие-то комплексы.

— На самом деле такое было. Помню, в первый год, когда я в «Юту» приехал, чувствовалось немного, что есть какая-то неуверенность в себе, что у игроков есть ощущение: «Мы на самом деле не так уж и хороши». А я пришёл на тренировку и понял, что здесь все ребята в порядке, все техничные, сильные, с хорошим броском. Да и наша команда играет в очень быстрый и интересный хоккей, розыгрыши постоянные, выходы «три в два», контратаки. Я не понимал, как можно настолько в себя не верить.

Думаю, после первого сезона эта неуверенность ушла. В предыдущем сезоне команда показала, что очень верит в себя. Все эти настроения как будто резко ушли, потому что реально начали понимать, что команда у нас сильная, — сказал Сергачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.