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Экс-одноклубник Кучерова предположил, останется ли Никита в «Тампе»

Экс-одноклубник Кучерова предположил, останется ли Никита в «Тампе»
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Защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв выразил мнение, что нападающий Никита Кучеров останется в «Тампа-Бэй Лайтнинг». Сергачёв ранее играл вместе с Кучеровым за «молний». Соглашение форварда с «Тампой» истекает в конце сезона-2026/2027.

— У Никиты Кучерова остаётся последний год по контракту. Как думаете, останется ли он в «Тампе»? Или, может быть, ему стоит попробовать что-нибудь новое?
— Может, в «Юту» перейдёт, будет весело (смеётся). Мне кажется, таких игроков, как Никита Кучеров, с руками и ногами в любой клуб лиги заберут. Нападающих вроде него вообще всего два-три, может, четыре в лиге. Да и в истории хоккея их очень мало. Таких крайних нападающих, которые отдают столько передач и вообще являются мозгом команды, очень-очень мало.

Я думаю, что Никита останется в «Тампе». Но здесь всё зависит от Кучерова и от клуба. Я могу только пожелать ему удачи. Он красавец, я у него многому научился и до сих пор учусь. С Никитой я на связи, всегда общаемся. Я ему очень благодарен. Думаю, у него точно всё будет нормально, — сказал Сергачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Сергачёвым читайте на «Чемпионате»:
«Овечкин — такой русский медведь». Интервью с лучшим российским защитником НХЛ Сергачёвым
Эксклюзив
«Овечкин — такой русский медведь». Интервью с лучшим российским защитником НХЛ Сергачёвым
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