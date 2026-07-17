Гавриков — о музыке: Баста всегда в телефоне, мне он откликается

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков рассказал, каких музыкальных исполнителей слушает.

– Что за музыка у тебя играет в телефоне последние две недели?

– Да я вообще меломан, по настроению слушаю что угодно. Особенно ни за кем не слежу, но у меня всегда в телефоне Баста, у него есть песни под любое настроение, мне он откликается. В любой момент «Руки Вверх!» наготове. И Валерий Меладзе. Это всегда заходит, в любом настроении.

– А в «Мэдисон» думал сходить на какой-то концерт?

– На кого-то мы собирались, но обычно, когда идут концерты, нас нет в городе. Хотел сходить на Nickelback, например. Но мне не раз говорили, что у Тейлор Свифт очень и очень классное шоу. Думаю, попробуем всё-таки добраться. Правда, её песен я не знаю, у меня дочка в основном это слушает.

В Америке у исполнителей на шоу серьёзная ставка. Песни все знают, а вот подача, представление, костюмы, подготовка – это создаёт вау-эффект, который нужен глазу. Я бы на Тейлор хотел посмотреть. Опять же, не был, но все в восторге от Канье Уэста — как он сделал эту полусферу, земной шар. Знакомые ходили, говорили, что очень круто. Есть желание посмотреть что-то масштабное, — приводит слова Гаврикова Sports.ru.