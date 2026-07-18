Хоккеист НХЛ ответил на вопрос, в чём главная разница между Россией и Америкой

Защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв заявил, что разница между Россией и Америкой огромная, но отметил, что выделить что-то конкретное не получится.

— Вы живёте в Америке уже больше 10 лет. В чём, на ваш взгляд, заключается главная разница между Россией и США? И есть ли какая-то разница в людях, в менталитете?

— Конечно, это не секрет, что разница огромная. Но разница всегда есть, и везде она своя. То же самое было бы, если бы я уехал жить в Европу или в Азию. Выделить что-то, наверное, не получится.

Понятно, что кто-то говорит, что люди в Америке более открытые, а в России, наоборот, более закрытые. Я бы так не сказал. Просто люди совершенно другие. И в России есть такие же открытые, и в Америке есть такие же закрытые. Просто каждая страна живёт по своим законам. Так что я бы не стал выделять что-то одно. Просто понятно, что в Америке всё по-другому, — сказал Сергачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.