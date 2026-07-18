Защитник «Юты»: сколько себя помню в хоккее, Овечкин всегда был в НХЛ

Защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв заявил, что, сколько помнит себя в хоккее, Александр Овечкин всегда играл в НХЛ. Ранее 40-летний форвард заключил новое соглашение с «Вашингтон Кэпиталз» на один сезон. Александр выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года.

— На самом деле даже страшно думать о том, что Александр совсем скоро может завершить карьеру. Кажется, сколько себя помню, он всегда играл.

— Да, я тоже. Мне 28, и, сколько себя помню в хоккее, Саша всегда был в НХЛ, всегда играл (смеётся). Я пришёл в хоккей в 2004 году, а Саша — уже первый номер драфта! — сказал Сергачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.