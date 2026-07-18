«Огромное давление». Российский хоккеист высказался о роли лидера в клубе НХЛ

Защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв заявил, что чувствует огромное давление из-за роли лидера, однако отметил, что ему нравится исполнять обязанности лидера.

— Вы примерили новую роль — роль лидера. Ощущаете ли вы давление из-за этого? Или, может быть, вам, наоборот, это приятно?

— Мне нравится ответственность. Я считаю себя ответственным человеком — и перед своей семьёй, и перед командой. К тому же есть ответственность перед владельцем, тренером, генеральным менеджером. А в первую очередь — перед фанатами. И мне это нравится.

Но это, конечно, огромное давление. Ты не просто приходишь в раздевалку, одеваешься и идёшь на лёд — тебе нужно поговорить с парнями, пообщаться с лидерами, узнать у них, как вчерашняя игра, посидеть подумать об этом, что-то обсудить. Ты следишь за настроением команды. Если оно плохое, то думаешь, как его изменить, а если хорошее — как его поддержать. Ты участвуешь в жизни команды на полную катушку. В «Тампе» у меня, естественно, такого не было, я был в стороне от этих внутренних дел. А ведь это важно. В «Юте» тренер через нашу лидерскую группу доносит что-то до игроков, даёт нам какую-то тему, объясняет, где мы как-то не так сыграли и как нам нужно действовать.

Таковы обязанности лидера. Раньше я их не ощущал, а в «Юте» ощущаю на полную катушку. И это классно, мне это нравится. Я люблю эту роль, — сказал Сергачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.