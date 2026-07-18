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Менеджер по экипировке сборной США и «Флориды» арестован и обвиняется в домашнем насилии

Менеджер по экипировке сборной США и «Флориды» арестован и обвиняется в домашнем насилии
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Менеджер по экипировке «Флориды Пантерз» Таддеус Ричардс был арестован в пятницу, 17 июля, в Корал-Спрингс, штат Флорида, и отстранен командой от работы на неопределённый срок. Об этом сообщает USA Today.

Ричардсу предъявлены обвинения в нанесении побоев, домашнем насилии и несанкционированном использовании службы 911. Сейчас он содержится в тюрьме округа Бровард в Форт-Лодердейле, штат Флорида.

Ричардс также являлся менеджером по экипировке в Федерации хоккея США. Он работал в составе мужской сборной США, завоевавшей золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2026 года. Он также работал с командой на Турнире четырёх наций.

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