Призёр Олимпийских игр объяснил, почему Никишину пойдёт на пользу уход из «Каролины»

Бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов рассказал, почему российскому защитнику Александру Никишину пойдёт на пользу уход из «Каролины Харрикейнз».
«Уход Никишина, думаю, пойдёт ему на пользу. В «Каролине» он немного заблокирован, потому что есть такие игроки, как Джейккоб Славин, К'Андре Миллер. Может, поэтому тяжело выйти на другой уровень, не получая много времени.
В какой-то степени я понимаю, к чему Александр хочет двигаться. В команде, куда он придёт, однозначно дадут возможность разогнаться. У него не было такой возможности в «Каролине», — приводит слова Самсонова ТАСС.
24-летний Никишин провел первый полный сезон за «Каролину» — в 81 матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) он набрал 33 очка по системе «гол+пас» (11 + 22), в 17 играх плей-офф россиянин отметился одной результативной передачей.