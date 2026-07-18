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«Минск отказался прикрываться сомнительным иностранцем». Кожевников — о Брылине в «Динамо»

«Минск отказался прикрываться сомнительным иностранцем». Кожевников — о Брылине в «Динамо»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил назначение Сергея Брылина главным тренером минского «Динамо».

— Мне интересно подписание минским «Динамо» трёхлетнего контракта с Сергеем Брылиным.

— Почему?
— Во-первых, Минск отказался идти по натоптанной дорожке и прикрываться сомнительным иностранцем типа того парня, которого этим летом откопали в Челябинске. Это уже заслуживает уважения – и позволяет Беларуси рассчитывать не на однодневку, а на продуманную, перспективную работу.

Во-вторых, обращает на себя внимание сама фигура Брылина. Это российский хоккеист и специалист, который игроком взял свои кубки и который потом много лет проработал в Северной Америке.

Так что видим в Минске доверие к российской тренерской школе. И открываем специалиста, который, надеюсь, взял всё лучшее по обе стороны океана, — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

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