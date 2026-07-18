«Это как-то связано с ситуацией вокруг Ларкина». Будро — об отставке Айзермана

Бывший тренер клубов НХЛ Брюс Будро высказался об отставке Стива Айзермана с поста генерального менеджера «Детройт Ред Уингз».

«На мой взгляд, эта отставка как-то связана с ситуацией вокруг Дилана Ларкина. Они не смогли сплотиться и уладить её. Да, команда не добилась успехов при Айзермане. Но я думаю, что история Ларкина сыграла в его уходе большую роль», – приводит слова Будро TSN.

Напомним, в прошлой регулярке Ларкин набрал 67 (34+33) очков в 74 играх. Его соглашение со средней годовой зарплатой $ 8,7 млн рассчитано до конца сезона-2030/2031. В нём есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.